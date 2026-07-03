Канада – Пуэрто-Рико: во сколько начало игры квалификации ЧМ-2027, где смотреть трансляцию

В ночь с 3 на 4 июля состоится матч американской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027 между сборными Канады и Пуэрто-Рико. Игра начнётся в 2:10 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В ходе американской квалификации будут определены семь сборных, которые примут участие в чемпионате мира в Катаре. Всего на мировом первенстве выступят 32 национальные команды. Турнир пройдёт с 27 августа по 12 сентября 2027 года. Действующим чемпионом мира является сборная Германии.

7 июля канадская национальная команда проведёт матч квалификации с Ямайкой. Пуэрто-Рико в этот же день встретится со сборной Багамских островов.

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