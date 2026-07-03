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Названы клубы, которые являются главными вариантами для Леброна Джеймса на новый сезон

Названы клубы, которые являются главными вариантами для Леброна Джеймса на новый сезон
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Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания, со ссылкой на слова Рича Пола, агента американского форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, назвал клубы, которые являются главными вариантами для звезды лиги.

Фото: Скриншот из видеоролика ESPN

На доске, которой поделился с Чаранией агент Леброна, главными вариантами являются: «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс», «Майами Хит», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс».

В следующей линии приоритетов идут такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Бостон Селтикс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс».

Чарания также сообщил, что если бы «Никс» не стали чемпионами в 2026 году, Леброн просто бы перешёл в этот коллектив.

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