Пятикратный чемпион Единой лиги Кулагин — новый игрок «Уралмаша»

31-летний российский профессиональный баскетболист Михаил Кулагин, играющий на позиции атакующего защитника, стал игроком команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш», об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Контракт с игроком подписан на сезон-2026/2027.

Сезон-2025/2026 защитник начинал в «Самаре». В среднем за 18 матчей он набирал 14,1 очка, делал 2,7 подбора и 3,9 передачи. К плей-офф игрок присоединился к казанскому УНИКСу, за который провёл 11 встреч, на его счету в среднем 2,8 очка и 1,4 подбора.

Михаил является пятикратным чемпионом Единой лиги, в его активе четыре титула в составе московского ЦСКА, а ещё один — вместе с УНИКСом в сезоне-2022/2023. Также на его счету два чемпионства в Евролиге с армейцами.