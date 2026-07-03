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Экс-тренер «Зенита» Паскуаль отреагировал на уход из клуба Александра Церковного

Экс-тренер «Зенита» Паскуаль отреагировал на уход из клуба Александра Церковного
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Испанский баскетбольный тренер Хавьер Паскуаль отреагировал на уход Александра Церковного из команды Единой лиги ВТБ «Зенит», где он занимал пост генерального директора.

«Я как только узнал, что Александр больше не в «Зените», сразу вспомнил о прекрасных моментах, когда мы работали вместе. Изо дня в день мы были одной семьёй. Александр проделал отличную работу в «Зените». И теперь у него впереди новая глава, и я желаю ему удачи. Спасибо за всё», — приводит слова Паскуаля издание ТАСС.

Паскуаль работал в «Зените» с февраля 2020-го по 2025-й. Под его руководством команда выиграла золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становилась обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023).

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