Экс-тренер «Зенита» Паскуаль отреагировал на уход из клуба Александра Церковного

Испанский баскетбольный тренер Хавьер Паскуаль отреагировал на уход Александра Церковного из команды Единой лиги ВТБ «Зенит», где он занимал пост генерального директора.

«Я как только узнал, что Александр больше не в «Зените», сразу вспомнил о прекрасных моментах, когда мы работали вместе. Изо дня в день мы были одной семьёй. Александр проделал отличную работу в «Зените». И теперь у него впереди новая глава, и я желаю ему удачи. Спасибо за всё», — приводит слова Паскуаля издание ТАСС.

Паскуаль работал в «Зените» с февраля 2020-го по 2025-й. Под его руководством команда выиграла золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становилась обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023).