«Лейкерс» обменяли центрового Эйтона в «Вашингтон» — Чарания

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» совершило обмен с командой «Вашингтон Уизардс», в результате которого 27-летний багамский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции центрового, Деандре Эйтон покинул калифорнийский клуб, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Взамен калифорнийцы получили 23-летнего защитника Джейдена Харди и два пика второго раунда.

Эйтон присоединился к команде из Лос-Анджелеса 6 июля 2025 года, когда подписал контракт с клубом. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 принял участие в 72 играх (все — в старте), имея в среднем за игру 12,5 очка, 8,0 подбора, 1,0 блок-шота, 0,8 передачи, 0,6 перехвата при 1,2 потери. В плей-офф сыграл в 10 матчах — 10,0 очка, 9,6 подбора и 0,8 блок-шота.

Деандре был выбран «Санз» на драфте НБА 2018 года под общим первым номером.