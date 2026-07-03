Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Доминиканская Республика — США. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

БК «Монако» не допущен к новому сезону чемпионата Франции из-за финансовых проблем

БК «Монако» не допущен к новому сезону чемпионата Франции из-за финансовых проблем
Комментарии

Руководство Французской баскетбольной лиги (LNB) объявило о том, что команда «Монако» не допущена к соревнованиями в сезоне-2026/2027 из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в турнире.

В связи с отсутствием финансовых гарантий монегаскам запрещено играть как в первой лиге, так и во второй. Клуб уже подал апелляцию во Французскую федерацию баскетбола (ФФБ), но должен будет представить план о финансовом обеспечении к 20 июля 2026 года.

В BeBasket сообщили, что проблемы клуба связаны с финансовыми ограничениями на счетах владельца команды Алексея Федорычева, которые были заморожены из-за европейских санкций.

Материалы по теме
«Пропасть будет — это факт». Хряпа — об изоляции, звёздных проспектах из России и Моне
Эксклюзив
«Пропасть будет — это факт». Хряпа — об изоляции, звёздных проспектах из России и Моне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android