БК «Монако» не допущен к новому сезону чемпионата Франции из-за финансовых проблем

Руководство Французской баскетбольной лиги (LNB) объявило о том, что команда «Монако» не допущена к соревнованиями в сезоне-2026/2027 из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в турнире.

В связи с отсутствием финансовых гарантий монегаскам запрещено играть как в первой лиге, так и во второй. Клуб уже подал апелляцию во Французскую федерацию баскетбола (ФФБ), но должен будет представить план о финансовом обеспечении к 20 июля 2026 года.

В BeBasket сообщили, что проблемы клуба связаны с финансовыми ограничениями на счетах владельца команды Алексея Федорычева, которые были заморожены из-за европейских санкций.