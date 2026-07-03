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Михаил Кулагин назвал ключевой фактор, который повлиял на решение прийти в «Уралмаш»

Михаил Кулагин назвал ключевой фактор, который повлиял на решение прийти в «Уралмаш»
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31-летний российский баскетболист и пятикратный чемпион Единой лиги ВТБ Михаил Кулагин, играющий на позиции атакующего защитника, высказался по поводу своего присоединения к команде «Уралмаш».

— Как ты узнал об интересе «Уралмаша» и что стало ключевым фактором при переходе? Общался ли с главным тренером Антоном Юдиным перед подписанием контракта?
— Во-первых, хочется сказать всем большой привет. Рад приветствовать всех болельщиков «Уралмаша». Об интересе клуба я узнал, пообщавшись с главным тренером Антоном Николаевичем Юдиным. Мы с ним знакомы уже давно, работали пять лет вместе в ЦСКА, поэтому отлично друг друга знаем. После разговора с ним я понял, что мне очень интересно попробовать свои силы под его руководством в «Уралмаше». Наше общение до подписания контракта и стало ключевым фактором.

— Ты уже много раз играл против «Уралмаша». Что думаешь и знаешь о команде?
— Да, безусловно, против «Уралмаша» я играл уже много раз. Играть в Екатеринбурге при поддержке таких трибун всегда было непросто. Но в то же время очень приятно, когда зал и весь город так горячо поддерживают и гонят свою команду вперед. Это отличный коллектив с характером, который не раз доказывал свою силу и волю к победе, обыгрывая лидеров чемпионата. «Уралмаш» всегда показывал свой высокий класс.

Также хотелось бы добавить, что со многими ребятами из текущего состава мы уже играли вместе, поэтому отлично друг друга знаем. Я надеюсь и верю, что это поможет нам в предстоящем сезоне еще быстрее сыграться и взаимодействовать на самом высоком уровне, — приводит слова Кулагина пресс-служба команды.

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