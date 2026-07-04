Канадский форвард Пьерр покинул УНИКС

32-летний канадский профессиональный баскетболист Дишон Пьерр, выступающий на позиции форварда, покинул команду Единой лиги ВТБ УНИКС, о чём сообщила пресс-служба казанского клуба.

В команде заявили, что игрок продолжит свою карьеру в другом коллективе.

Дишон присоединился к УНИКСу летом 2025 года, перейдя в команду из турецкого «Бешикташа», которому он помог сделать требл по итогам сезона-2024/2025 — выиграть Евролигу, чемпионат и Кубок Турции. Пьерр принял участие в 25 матчах Евролиги сезона-2024/2025, в которых в среднем набирал 3,3 очка и совершал два подбора за 12 минут на площадке.

В минувшем сезоне за УНИКС он сыграл 29 матчей, в среднем записав на свой счёт 10,1 очка, 4,4 подбора и 1,9 результативной передачи за 23 минуты игрового времени.