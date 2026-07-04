«Каждую копейку заработала сама». Седокова — об обвинениях в приватизации имущества Тиммы

Известная певица Анна Седокова, бывшая жена умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, высказалась об обвинениях в свой адрес о приватизации имущества спортсмена.

‎«У сына имеется шикарная квартира, которую он оставил при разводе. У сына имеется машина BMW. У сына имеется новый папа много лет. Которого он называет папой. А с Янисом ему запрещали общаться. Я тут при чём? Мне переписки вам сюда скинуть?

‎Это моё личное имущество. Никогда ни одной секунды оно не было совместным. Ипотека оформлена на меня. Каждая выплата с моего счёта. Каждую копейку заработала я. Если вы когда-то выплачивали ипотеку, вы знаете, как это.

‎Скажите, какое отношение бывшая жена и родственники имеют к ипотеке, которую я лично по документам выплачивала годы?

‎Вы вообще понимаете, что происходит? Просто проверьте каждый факт, который я сказала. Просто в базе. И потом напишите мне, что вы не правы», — написала Седокова в соцсетях.

‎Ранее Седокова заявила, что ушла от баскетболиста из-за его неконтролируемой агрессии.