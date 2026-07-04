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«Майами» обыграл «Сан-Антонио» в матче Летней лиги НБА. Голдин сыграл и набрал 14 очков

«Майами» обыграл «Сан-Антонио» в матче Летней лиги НБА. Голдин сыграл и набрал 14 очков
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«Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче Летней лиги НБА. Матч завершился победой «Майами» со счётом 88:87.

НБА — Летняя лига . Калифорния
04 июля 2026, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
88 : 87
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Хэдли, Конуэлл, Гарднер, Янг, Голдин
Сан-Антонио Спёрс: Браун, Гиллеспи, Келли, Рид, Миллер

Центровой «Хит» Владислав Голдин провёл на паркете 30 минут. За полчаса игрового времени игрок оформил следующую статистику: набрал 14 очков (4/6 с игры, 1/2 из-за дуги), сделал семь подборов, отдал три передачи, оформил один перехват, совершил два блокшота, допустил три потери, дважды отметился фолами.

Примечательно, что дебют Голдина за клуб состоялся год назад также в матче Летней лиги НБА против «Сан-Антонио».

Ранее стало известно, что клуб сделал квалификационное предложение по двустороннему контракту игроку — теперь Голдин гарантированно получит как минимум предложение о двустороннем соглашении с «Хит» на сезон-2026/2027. При этом 25-летний баскетболист по-прежнему может принять стандартный контракт от любого другого клуба НБА.

Послезавтра «Майами» сыграет с Лос-Анджелес Лейкерс»

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