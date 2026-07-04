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Инсайдер: «Детройт» проявляет интерес к обмену Кевина Дюранта

Инсайдер: «Детройт» проявляет интерес к обмену Кевина Дюранта
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистон» проявляет интерес к обмену звёздного американского форварда «Хьюстон Рокетс» Кевина Дюранта, сообщает журналист Бретт Сигель.

«Главный вопрос заключается в том, будет ли «Рокетс» продолжать сотрудничество с Дюрантом, учитывая, что они не рассматривают его как неприкасаемого таланта. «Хьюстон» рассматривал приобретение Дюранта как усиление состава после ухода Джейлена Грина и заполнение пробелов в нападении для борьбы за претендентство на Западе.

Многие в лиге скептически относятся к желанию клуба сохранить форварда до конца контракта, действующего до 2028 года.

Если Дюрант освободится для обмена или «Рокетс» рассмотрят возможные обмены с его участием в ближайшем будущем, ожидается, что «Пистонс» будут в числе первых претендентов на его услуги», — написал Сигель в колонке Clutch Points.

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