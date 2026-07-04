«Не можем поверить». Билл Симмонс — о реакции владельца «Филадельфии» на обмен Брауна

Журналист Билл Симмонс рассказал о реакции одного из владельцев клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» на обмен звёздного американского форварда Джейлена Брауна, перешедшего из «Бостон Селтикс».

«Один из владельцев был на «белой вечеринке» Майкла Рубина [миллиардера], и его спросили о сделке с Джейленом Брауном… Он ответил: «Мы тоже не могли в это поверить!» По сути, он сказал: «Мы не можем поверить, что смогли получить Джейлена Брауна за то, что отдали», — сказал Симмонс в подкасте The Bill Simmons Podcast.

Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023-2026). В прошедшем сезоне «Бостон Селтикс» уступил «Филадельфии Сиксерс» в серии 1/8 финала плей-офф НБА со счётом 3-4.