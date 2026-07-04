Всеволод Ищенко вошёл в заявку «Даллас Маверикс» на Летнюю лигу НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» представила список игроков, которые должны принять участие в Летней лиге с 9 по 19 июля.

В заявку вошёл россиянин Всеволод Ищенко, выбранный на драфте 2026 года по 56-м номером.

Всеволоду Ищенко 21 год. Уроженец Ростова-на-Дону присоединился к системе «Локомотива-Кубань» в 15 лет. С 2024 года выступал за основную команду, с которой в сезоне-2025/2026 стал бронзовым призёром Единой лиги, в среднем за игру набирая 8,7 очка, 4,6 подбора и две передачи.

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