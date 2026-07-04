Президент «Уралмаша» ответил, как отнёсся к изменению формата Единой лиги

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал, как отнёсся к изменению формата Единой лиги ВТБ. Напомним, в предстоящем сезоне 12 команд будут разделены на две группы после первого этапа, в рамках которого сыграют между собой в два круга.

«Это правильное решение — первая шестёрка заставит команды трудиться, можно будет проверить, насколько люди готовы биться за высокие места. Это поднимет темп игры и добавит дополнительной мотивации.

Что касается новых команд — хорошо, что лига расширяется, приветствуем. Добавится больше логистики, но я думаю, это всё решаемо, полагаю, лига сделает совместный тур с Красноярском. Отдельно скажу про «Динамо-Владивосток»: Сандлер — амбициозный человек, однако, кто у него будет тренером, какой будет состав, пока неясно, увидим. Первый год будет сложным, но учитывая потенциал Дальнего Востока и экономическое развитие этого региона — думаю, со временем это будет хорошая команда», — приводит слова Ганиенко пресс-служба «Уралмаша».