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Елатонцев получил свободного агента, «Локомотив» не добился санкций для игрока

Елатонцев получил свободного агента, «Локомотив» не добился санкций для игрока
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Российская федерация баскетбола (РФБ) рассмотрела повторное прошение «Локомотива-Кубань» о применении спортивных санкций в отношении бывшего игрока клуба российского центрового Кирилла Елатонцева, заявившего о желании получить статус свободного агента, сообщает «Матч ТВ».

Согласно решению комиссии, Елатонцев получит статус свободного агента, отмечает издание.

Напомним, в ноябре 2025 года Елатонцев покинул расположение «Локомотива», после чего заключил контракт с Университетом Оклахомы из Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Теперь россиянин обязан выплатить «Локомотиву» компенсацию, её размер не раскрывается.

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