Начало прямой видеотрансляции матча квалификации к ЧМ по баскетболу Франция — Финляндия

6 июля в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча квалификации к чемпионату мира — 2027 по баскетболу между сборными Франции и Финляндии. Отбор к мировому первенству завершится в марте следующего года.

В ходе европейской квалификации будут определены 12 сборных, которые примут участие в чемпионате мира в Катаре. Всего на мировом первенстве выступят 32 национальные команды. Турнир пройдёт с 27 августа по 12 сентября 2027 года.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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