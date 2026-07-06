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Франция — Финляндия: прямая трансляция матча квалификации к чемпионату мира по баскетболу среди мужчин 2026 начнется в 21:30

Начало прямой видеотрансляции матча квалификации к ЧМ по баскетболу Франция — Финляндия
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6 июля в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча квалификации к чемпионату мира — 2027 по баскетболу между сборными Франции и Финляндии. Отбор к мировому первенству завершится в марте следующего года.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2027 — Европа
06 июля 2026, понедельник. 21:30 МСК
Франция
Окончен
98 : 69
Финляндия

В ходе европейской квалификации будут определены 12 сборных, которые примут участие в чемпионате мира в Катаре. Всего на мировом первенстве выступят 32 национальные команды. Турнир пройдёт с 27 августа по 12 сентября 2027 года.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь квалификации к ЧМ-2027
Группы квалификации к ЧМ-2027
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