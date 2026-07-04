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Российский форвард Егор Амосов: хочу попасть в одну из команд НБА

Российский форвард Егор Амосов: хочу попасть в одну из команд НБА
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Российский форвард Егор Амосов, выступающий в системе мадридского «Реала», заявил о желании попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Как оцениваю дебютный сезон в «Реале»? На твердую четвёрку. В составе команды выиграл два из трёх турниров: чемпионат Испании (до 18 лет) и Молодёжную лигу страны (до 22 лет). Также выступал за основу в национальном чемпионате. Я понимал, что этот вызов отчасти подарок от клуба. При этом я честно отработал на тренировках, чтобы мне дали этот шанс. Какая моя главная цель? Попасть в одну из команд НБА и закрепиться в этой лиге», — приводит слова Амосова 450media.ru.

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