Ассистент главного тренера «Бостона» высказался об обмене Брауна в «Филадельфию»

Ассистент главного тренера «Бостон Селтикс» Сэм Касселл прокомментировал обмен звёздного форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс».

«Джейлен сделал для этого города всё, что мог. Его будет очень не хватать. Но это НБА. Уилта Чемберлена обменяли, когда он набирал в среднем 50 очков. Я желаю Джейлену только самого лучшего. Он чертовски хороший баскетболист и замечательный человек», — приводит слова Касселла журналист Даниэль Донабедян на своей странице в социальной сети Х.

29-летний Джейлен Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023—2026).