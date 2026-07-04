Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ассистент главного тренера «Бостона» высказался об обмене Брауна в «Филадельфию»

Ассистент главного тренера «Бостона» высказался об обмене Брауна в «Филадельфию»
Комментарии

Ассистент главного тренера «Бостон Селтикс» Сэм Касселл прокомментировал обмен звёздного форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс».

«Джейлен сделал для этого города всё, что мог. Его будет очень не хватать. Но это НБА. Уилта Чемберлена обменяли, когда он набирал в среднем 50 очков. Я желаю Джейлену только самого лучшего. Он чертовски хороший баскетболист и замечательный человек», — приводит слова Касселла журналист Даниэль Донабедян на своей странице в социальной сети Х.

29-летний Джейлен Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023—2026).

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Браун перешёл к конкуренту. Эмбиид получил звёздного напарника! Межсезонье НБА — LIVE
Live
Браун перешёл к конкуренту. Эмбиид получил звёздного напарника! Межсезонье НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android