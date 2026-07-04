«Это недопустимо». Звезда WNBA Кларк — об угрозах в адрес Алиссы Томас

Звёздная баскетболистка клуба WNBA «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк высказалась об инциденте с грубой игрой разыгрывающей разыгрывающей Алиссы Томас, который вызвал резонанс в социальных сетях. Кларк заявила, что затянувшееся обсуждение эпизода вредит всей WNBA, и осудила угрозы в адрес Томас.

«Когда я включила телевизор в воскресенье, а та наша игра была в среду, все только об этом и говорили. Это наносит ущерб всей нашей лиге. Я понимаю, об этом нужно было говорить в принципе… но продолжать критиковать и критиковать, перенося обсуждение в другое русло, — это неприемлемо. Всё это недопустимо», — приводит слова Кларк портал ESPN.

Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата WNBA между «Финиксом» и «Индианой». Томас нанесла удар кулаком в горло Кларк, после чего перешагнула через неё. Фол не был зафиксирован, а Кларк вскоре покинула площадку из-за травмы спины.