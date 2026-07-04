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Гилджес-Александер прокомментировал возвращение Кавая Леонарда в «Торонто»

Гилджес-Александер прокомментировал возвращение Кавая Леонарда в «Торонто»
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Звёздный канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал возвращение Кавая Леонарда в «Торонто Рэпторс». По его словам, приход такого игрока, как Леонард, выводит команду на новый уровень.

«Сколько я себя помню, в Торонто всегда любили «Рэпторс». Не думаю, что это когда-либо изменится, независимо от того, кто за них играет. Но добавление в состав такого игрока, как он, выводит всё на новый уровень: фанатскую базу, возможности состава на обеих сторонах площадки… В следующем сезоне «Торонто» должен быть хорошей командой», – приводит слова Гилджес-Александера Джош Левенберг на своей странице в социальной сети Х.

Леонард уже ранее выступал за «Рэпторс» в сезоне-2018/2019. Тогда он помог канадскому клубу впервые в истории завоевать чемпионский титул НБА и был признан MVP финальной серии. После этого форвард перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

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