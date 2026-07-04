Американский защитник Эфиани стал игроком «Уралмаша»

Американский защитник Дэвид Эфиани стал игроком екатеринбургского «Уралмаша». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК «Уралмаш»

Эфиани перешёл в «Уралмаш» из тель-авивского «Маккаби», к которому присоединился в мае 2026 года. Вместе с израильтянами он выиграл чемпионат страны. Основную часть прошедшего сезона защитник провёл в Турции в составе «Петким Спор», где в среднем за 30 минут на площадке набирал 14,3 очка, делал 5,2 передачи и 2,4 подбора.

В карьере игрока также значатся выступления за такие клубы, как «Баккен Беарс» и «Хорсенс» в Дании, «Денайн АС Вольтер» во Франции, «Хапоэль Беэр-Шева» в Израиле, «Галатасарай» и «Мерсин» в Турции.