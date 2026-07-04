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Агент Леброна Джеймса рассказал, когда форвард определится с новым клубом

Агент Леброна Джеймса рассказал, когда форвард определится с новым клубом
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Рич Пол, агент звёздного форварда Леброна Джеймса, заявил, что его клиент не торопится с решением о переходе в новый клуб. Американский баскетболист вышел на рынок свободных агентов, покинув «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн выступал за команду с 2018 года.

«Не думаю, что это случится в ближайшее время. Не в следующие несколько дней. Он впервые принимает решение только для себя. Никакого давления. Сначала ему нужно было выиграть перстень, потом он вернулся, чтобы сдержать обещание. На нынешнем этапе он может сам решать, что и как делать. Я иду по его графику. Когда он озвучит своё решение, я дам знать», — приводит слова Пола Forbes.

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