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Легенда НБА Пэриш: надеюсь, «Селтикс» поднимут номер Брауна под своды арены

Легенда НБА Пэриш: надеюсь, «Селтикс» поднимут номер Брауна под своды арены
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Легенда «Бостон Селтикс» и член Зала славы НБА Роберт Пэриш прокомментировал уход звёздного форварда Джейлена Брауна из клуба. Баскетболист был обменян в «Филадельфию Сиксерс». Пэриш выразил надежду, что в будущем номер Брауна будет увековечен под сводами домашней арены «Бостона».

«Надеюсь, что стороны не разойдутся враждебно. Сумеют оставить эту ситуацию позади. Когда карьера Брауна будет подходить к концу, надеюсь, что «Селтикс» поднимут его номер под своды арены. Он это заслужил. Заслужил своим влиянием на организацию и команду, своей ролью в чемпионском походе», — приводит слова Пэриша Sirius NBA в социальной сети Х.

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