Инсайдер: «Миннесота» сделала дерзкое предложение Леброну Джеймсу

Инсайдер НБА Джон Крочински сообщил, что «Миннесота Тимбервулвз» активизировалась в попытке заключить контракт со звёздным форвардом Леброном Джеймсом. По словам Крочински, клуб сделал американскому баскетболисту дерзкое предложение.

«Анонимные источники сообщают, что представители «Миннесоты Тимбервулвз» связались с окружением Леброна с очень дерзким предложением: объединиться с Энтони Эдвардсом, Ламело Боллом, Джейденом Макдэниелсом и Руди Гобером, чтобы побороться за чемпионский титул, который мог бы положить конец любым спорам о том, кто является величайшим игроком всех времён», – написал Крочински в своём материале в New York Times.