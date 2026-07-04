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Инсайдер: «Миннесота» сделала дерзкое предложение Леброну Джеймсу

Инсайдер: «Миннесота» сделала дерзкое предложение Леброну Джеймсу
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Инсайдер НБА Джон Крочински сообщил, что «Миннесота Тимбервулвз» активизировалась в попытке заключить контракт со звёздным форвардом Леброном Джеймсом. По словам Крочински, клуб сделал американскому баскетболисту дерзкое предложение.

«Анонимные источники сообщают, что представители «Миннесоты Тимбервулвз» связались с окружением Леброна с очень дерзким предложением: объединиться с Энтони Эдвардсом, Ламело Боллом, Джейденом Макдэниелсом и Руди Гобером, чтобы побороться за чемпионский титул, который мог бы положить конец любым спорам о том, кто является величайшим игроком всех времён», – написал Крочински в своём материале в New York Times.

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