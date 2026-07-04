Президент «Уралмаша» Ганиенко назвал главную цель клуба в новом сезоне Единой лиги

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко заявил, что целью екатеринбургского клуба в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ будет попадание в топ-5 команд.

«В работе нашего главного тренера Антона Юдина мне пока всё очень нравится. Он скромный парень, вдумчивый и очень требовательный тренер. Я считаю, что продвигать нужно именно российских специалистов. Формирование команды почти завершено. Из легионеров у нас пять американцев и серб Тасич, остальные — россияне. У нас команда сейчас и помолодела и мастеровитее стала.

Есть и хорошие ребята 2006 и 2007 года рождения. Ждём ещё двух молодых российских баскетболистов. Собираемся после отпуска 5 августа. Наша цель на предстоящий сезон — войти в четвёрку-пятёрку сильнейших. А попадание в топ-6 по итогам первого этапа чемпионата даже не обсуждается: у нас молодая сыгранная команда», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».