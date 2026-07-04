Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Уралмаша» Ганиенко назвал главную цель клуба в новом сезоне Единой лиги

Президент «Уралмаша» Ганиенко назвал главную цель клуба в новом сезоне Единой лиги
Комментарии

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко заявил, что целью екатеринбургского клуба в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ будет попадание в топ-5 команд.

«В работе нашего главного тренера Антона Юдина мне пока всё очень нравится. Он скромный парень, вдумчивый и очень требовательный тренер. Я считаю, что продвигать нужно именно российских специалистов. Формирование команды почти завершено. Из легионеров у нас пять американцев и серб Тасич, остальные — россияне. У нас команда сейчас и помолодела и мастеровитее стала.

Есть и хорошие ребята 2006 и 2007 года рождения. Ждём ещё двух молодых российских баскетболистов. Собираемся после отпуска 5 августа. Наша цель на предстоящий сезон — войти в четвёрку-пятёрку сильнейших. А попадание в топ-6 по итогам первого этапа чемпионата даже не обсуждается: у нас молодая сыгранная команда», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

Материалы по теме
Президент «Уралмаша» ответил, как отнёсся к изменению формата Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android