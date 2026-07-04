Инсайдер назвал условие, при котором «Уорриорз» будут претендовать на Леброна Джеймса

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания заявил, что «Голден Стэйт Уорриорз» не будут считаться фаворитами в борьбе за подписание звёздного форварда Леброна Джеймса в том случае, если им не удастся заполучить центрового «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвиса.

«Главная задача для них – заполучить такого игрока, как Энтони Дэвис. Можно, например, приобрести Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в рамках одной сделки. Только так. В противном случае на данном этапе они не рассматриваются как кандидаты на первое место в списке претендентов на Леброна. Но всё меняется», – приводит слова Чарании Underdog NBA в социальной сети Х.