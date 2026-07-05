Форвард Сергей Долинин продолжит выступать за БК «Енисей»

Красноярский «Енисей» объявил о продлении контракта с российским форвардом Сергеем Долининым. 26-летний баскетболист продолжит выступать за команду в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Долинин провёл 40 матчей (18 – в стартовой пятёрке) со средней статистикой: 5,3 очка, 4,3 подбора, 0,5 передачи, 0,7 перехвата и 0,3 блок-шота за 18 минут на площадке.

С 2018 года россиянин входил в систему краснодарского «Локомотива-Кубань», а в феврале 2023 года вернулся в Красноярск.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» занял восьмое место. В первом раунде плей-офф команда уступила московскому ЦСКА со счётом 0-3 в серии.