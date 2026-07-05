Форвард «Енисея» Долинин прокомментировал продление контракта с клубом

Форвард «Енисея» Сергей Долинин прокомментировал продление контракта с красноярским клубом на сезон-2026/2027.

«С парнями полное взаимопонимание – мы чувствуем друг друга на площадке с полувзгляда. От нового сезона жду только одного: превратить нашу «химию» в победы. И хочу отдельно сказать о болельщиках. Вы наш шестой игрок, без вас нет той самой энергии на паркете. Приходите, гоните нас вперёд, а мы оставим все силы на площадке», — приводит слова Долинина официальный сайт «Енисея».

В прошедшем сезоне Долинин провёл 40 матчей (18 – в стартовой пятёрке) со средней статистикой: 5,3 очка, 4,3 подбора, 0,5 передачи, 0,7 перехвата и 0,3 блок-шота за 18 минут на площадке.