23 очка Дёмина не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Сакраменто» в Летней лиге НБА

Сегодня, 5 июля, состоялся матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Сакраменто Кингз» и «Бруклин Нетс». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (Калифорния, США) завершилась со счётом 79:76 в пользу хозяев.

В составе победителей наивысшей результативностью отличился американский лёгкий форвард Дариус Акуфф, на счету которого 25 очков, два подбора и четыре передачи. Лучшим игроком на площадке в составе гостей стал российский защитник Егор Дёмин, завершивший игру с 23 очками, семью подборами и одним ассистом.

Российский тяжёлый форвард «Кингз» Виктор Лахин был заявлен на игру, но участия в ней не принял.