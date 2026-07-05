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Сакраменто Кингз — Бруклин Нетс, результат матча 5 июля 2026, счет 79:76, Летняя лига НБА 2026

23 очка Дёмина не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Сакраменто» в Летней лиге НБА
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Сегодня, 5 июля, состоялся матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Сакраменто Кингз» и «Бруклин Нетс». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (Калифорния, США) завершилась со счётом 79:76 в пользу хозяев.

НБА — Летняя лига . Калифорния
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
79 : 76
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Акуфф - 25, Клиффорд - 14, Шарп - 13, Кардуэлл - 8, Могбо - 6, Флаглер - 6, Шарп - 5, Саттон - 2, Маскари, Делль'Орсо, Эдуардс, Го, Карабан, Лахин, Ральф, Стивенс
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Джонсон - 10, Сараф - 10, Билодо - 9, Саллис - 8, Умричус - 6, Бреннан - 4, Пауэлл - 4, Укомаду - 2, Браун, Маррей, Скотт, Нельсон

В составе победителей наивысшей результативностью отличился американский лёгкий форвард Дариус Акуфф, на счету которого 25 очков, два подбора и четыре передачи. Лучшим игроком на площадке в составе гостей стал российский защитник Егор Дёмин, завершивший игру с 23 очками, семью подборами и одним ассистом.

Российский тяжёлый форвард «Кингз» Виктор Лахин был заявлен на игру, но участия в ней не принял.

Календарь Летней лиги НБА — 2026
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