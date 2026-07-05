«Хочется показать плоды работы». Дёмин — о возвращении на паркет в Летней лиге НБА
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20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», отреагировал на своё возвращение на паркет, которое произошло в матче Летней лиги с «Сакраменто Кингз» (69:76).
НБА — Летняя лига . Калифорния
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
79 : 76
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 25, Клиффорд - 14, Шарп - 13, Кардуэлл - 8, Могбо - 6, Флаглер - 6, Шарп - 5, Саттон - 2, Маскари, Делль'Орсо, Эдуардс, Го, Карабан, Лахин, Ральф, Стивенс
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Джонсон - 10, Сараф - 10, Билодо - 9, Саллис - 8, Умричус - 6, Бреннан - 4, Пауэлл - 4, Укомаду - 2, Браун, Маррей, Скотт, Нельсон
«Всем привет! Как я и говорил раньше, эмоции от возвращения на паркет особенные…
Проделана большая работа не только мной, но и моей командой, клубом. После такого межсезонья хочется показать плоды работы и наконец-то насладиться игрой. Движемся дальше!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале после игры.
Россиянин набрал 23 очка, став лучшим в своей команде.
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