«Хочется показать плоды работы». Дёмин — о возвращении на паркет в Летней лиге НБА

20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», отреагировал на своё возвращение на паркет, которое произошло в матче Летней лиги с «Сакраменто Кингз» (69:76).

«Всем привет! Как я и говорил раньше, эмоции от возвращения на паркет особенные…

Проделана большая работа не только мной, но и моей командой, клубом. После такого межсезонья хочется показать плоды работы и наконец-то насладиться игрой. Движемся дальше!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале после игры.

Россиянин набрал 23 очка, став лучшим в своей команде.