Пятикратный чемпион ЕЛ ответил, какие качества хочет привнести в раздевалку «Уралмаша»

Пятикратный чемпион Единой лиги ВТБ Михаил Кулагин ответил, какие качества хочет привнести в раздевалку «Уралмаша» после подписания контракта с клубом.

— Какие качества хочешь привнести в раздевалку команды, помимо игрового мастерства?

— Помимо игровых качеств, постараюсь делиться своим опытом с более молодыми ребятами, помогать коллективу как на площадке, так и за её пределами.

— Что бы ты хотел сказать болельщикам, которые с нетерпением ждут твоего дебюта?

— Хочу передать всем болельщикам большой привет, пожелать прекрасно провести это лето и набраться сил перед новым сезоном. Также с нетерпением жду встречи с вами, с городом и командой, чтобы вместе начать творить новую историю! — приводит слова Кулагина пресс-служба команды.