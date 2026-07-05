Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Действующий чемпион НБА «Нью-Йорк» подписал контракт с Андре Драммондом

Действующий чемпион НБА «Нью-Йорк» подписал контракт с Андре Драммондом
Комментарии

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» подписало контракт с 32-летним американским центровым Андре Драмонндом, об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Контракт на $ 3,9 млн заключён на сезон-2026/2027.

Минувший сезон Андре провёл в «Филадельфии». В плей-офф он сыграл в 12 матчах, где в среднем за 14.26 на паркете набирал 4,8 очка, делал 4,8 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата, 0,4 блок-шота при 0,8 потери.

На драфте НБА 2012 года Драммонд был выбран под девятым номером клубом «Детройт Пистонс». По итогам своего первого сезона в НБА он был включён во вторую символическую сборную новичков лиги. В 2014 году Драммонд был признан самым ценным игроком Матча новичков НБА.

Материалы по теме
«Бостон» подписал центрового «Нью-Йорка» и чемпиона НБА Робинсона — Чарания
Материалы по теме
Чемпионы НБА ждут Леброна Джеймса. Как «Нью-Йорку» подписать его без жертв?
Чемпионы НБА ждут Леброна Джеймса. Как «Нью-Йорку» подписать его без жертв?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android