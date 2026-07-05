Действующий чемпион НБА «Нью-Йорк» подписал контракт с Андре Драммондом

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» подписало контракт с 32-летним американским центровым Андре Драмонндом, об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Контракт на $ 3,9 млн заключён на сезон-2026/2027.

Минувший сезон Андре провёл в «Филадельфии». В плей-офф он сыграл в 12 матчах, где в среднем за 14.26 на паркете набирал 4,8 очка, делал 4,8 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата, 0,4 блок-шота при 0,8 потери.

На драфте НБА 2012 года Драммонд был выбран под девятым номером клубом «Детройт Пистонс». По итогам своего первого сезона в НБА он был включён во вторую символическую сборную новичков лиги. В 2014 году Драммонд был признан самым ценным игроком Матча новичков НБА.