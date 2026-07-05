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Легенда НБА Патрик Юинг присоединился к тренерскому штабу «Вашингтона» — Чарания

Легенда НБА Патрик Юинг присоединился к тренерскому штабу «Вашингтона» — Чарания
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63-летний легендарный американский профессиональный баскетболист и тренер Патрик Юинг, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции центрового, присоединился к тренерскому штабу «Вашингтон Уизардс», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Юинг согласился стать помощником тренера «Вашингтона» и главного тренера Брайана Кифа. До этого Юинг занимал должность посла команды «Нью-Йорк Никс», за который выступал с 1985 по 2000 год.

Также Чарания сообщил, что тренер НБА Стив Клиффорд также присоединяется к «Уизардс» в качестве консультанта по тренерской работе. Клиффорд, который в последние годы занимал аналогичные должности консультанта в «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс», работал помощником Юинга в «Орландо Мэджик» (с 2007 по 2012 год). Затем Юинг работал помощником Клиффорда в «Шарлотт» с 2013 по 2017 год.

Юинг работал помощником тренера в НБА в «Уизардс», «Мэджик», «Хорнетс» и «Хьюстон Рокетс». Он был главным тренером «Джорджтауна», программы, которую он привёл к чемпионству NCAA в 1984 году и к неожиданной победе в турнире Big East на Madison Square Garden в 2021 году. Но его карьера в качестве тренера «Джорджтауна» закончилась в 2023 году после того, как колледж показал результат 13-50 в его последних двух сезонах.

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