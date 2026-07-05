В «Уралмаше» высказались о трансферной политике перед сезоном-2026/2027

Президент команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко высказался о трансферах перед сезоном-2026/2027.

— Виктор Владимирович, прокомментируйте новые подписания в вашей команде на сезон-2026/2027.

— У нас 100% остаются: Даглас, Эллис, Далтон, Герасимов, Карданахишвили. Некоторые игроки согласились на понижение зарплаты. В команде продолжит играть Игорь Новиков, он у нас самый стабильный и трудолюбивый человек, будет и в роли помощника тренера на площадке.

По регламенту должно быть шесть легионеров и шесть российских игроков. Мы пригласили Игоря Вольхина, искали хорошего третьего номера, так как не могли оставить Белянкова. Почему-то в Суперлиге белорусы не считаются иностранцами, а в Единой лиге — да. Не согласен с этим правилом. С Женей мы расстались на хорошей ноте, удачи ему в «Енисее».

Что касается новичков, мы предложили контракт сербу Данило Тасичу. Он приходит на смену Тайреллу Нэльсону, баскетболист поздоровее, «четвёрка», более обученный, да и сербская школа всегда была хорошей. Провёл яркий сезон в «Енисее». Ждём в команде Мишу Кулагина. Смотрели за ним давно, очень сильно изменился за последний год, неплохо себя проявил в «Самаре» и в играх плей-офф за УНИКС. Наш тренер его хорошо знает, поэтому выбор пал на него. Заднюю линию должен усилить Дэвид Эфиани — играл в Израиле и Турции, взяли его на замену Нэвелсу, рассматривали многих, успели его перехватить у другой команды.

— Будут ли новые молодые игроки в составе «Уралмаша»?

— Да, из молодёжи пригласили Даниила Абрамова из ЦСКА-2 — молодой, перспективный центровой, а также наших воспитанников Смагина Владислава и Рыжова Вячеслава. Сейчас ищем ещё одного разыгрывающего, в принципе, уже нашли двоих, ведём переговоры, если сойдёмся в деньгах — подпишем. Это будет американец. Сейчас у нас в команде осталось только одно вакантное место, — приводит слова Ганиенко пресс-служба команды.