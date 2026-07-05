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«За пределами реальности». Гомельский — о шансах «Вашингтона» и «Юты» на плей-офф

«За пределами реальности». Гомельский — о шансах «Вашингтона» и «Юты» на плей-офф
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский оценил шансы команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» и «Юта Джаз» побороться за плей-офф в сезоне-2026/2027 после того, как они забрали первый и второй пик на драфте.

«Вашингтон» и «Юта» — обе команды не были обделены талантами и в прошлом сезоне. Но ни «Вашингтон», ни «Юта» использовать эти таланты в прошлом сезоне так и не сумели. По разным причинам. Не буду их (причины) перечислять.

И никто не может быть уверен в том, что в наступающем сезоне «Вашингтону» и «Юте» удастся исправить ситуацию. Два аутсайдера лиги получили усиление. Но выход в плей-офф для обеих команд за пределами реальности», — написал Гомельский на своём сайте.

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