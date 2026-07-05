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«Придётся менять подход». Гомельский — о Ламело Болле в «Миннесоте»

«Придётся менять подход». Гомельский — о Ламело Болле в «Миннесоте»
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Авторитетный российский комментатор и баскетбольный аналитик Владимир Гомельский высказался об обмене между командами НБА «Миннесота Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс», в результате которого Ламело Болл стал игроком «волков».

«Надеюсь, он [тренер Крис Финч] понимает лучше всех возможности каждого игрока в составе команды.

Я критически оцениваю манеру игры Ламело Болла. Ему придётся менять свой подход к распределению мячей в позиционной атаке рядом с Эдвардсом. Сумеет или не сумеет Болл приспособиться к тому, что он становится обслуживающим персоналом на площадке? В атаке заменить Рэндла будет крайне сложно. Может быть [Джейден] Макдэниелс», — написал Гомельский на своём сайте.

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