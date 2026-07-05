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«То, что «Никс» сейчас нужно». Драммонд — о контракте с «Нью-Йорком»

«То, что «Никс» сейчас нужно». Драммонд — о контракте с «Нью-Йорком»
Комментарии

32-летний американский центровой Андре Драммонд отреагировал на подписание контракта с командой НБА «Нью-Йорк Никс».

— Думаю, контракт со мной — это то, что им сейчас нужно. Потеря Митчелла Робинсона — большой урон для клуба. Привношу похожий талант и энергию. Но я ветеран, долго играю, знаю, что нужно для победы. Рад быть в новой роли. Возвращаюсь в место, которое мне знакомо.

— Что нужно для победы?
— Жертва, сосредоточенность на общем благе, которое заключается в победе в чемпионате — вот зачем я здесь.

— Что тебя мотивирует?
— На моей руке есть татуировка, на которой написано: «Не сдавайся». И я не сдаюсь, — приводит слова Драммонда журналистка Мика Ортис в социальной сети Х.

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