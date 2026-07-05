«Решение губернатора». В «Уралмаше» отреагировали на уход «Пари НН» из Единой лиги

Президент команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко прокомментировал решение «Пари Нижний Новгород» снять команду с турнира перед сезоном-2026/2027, оставив только молодёжный коллектив.

— Как вы отреагировали на новость, что «Пари НН» снимается с чемпионата?

— Насколько мне известно, у них пришла новая команда в министерство спорта, они решили, что на данный момент деньги важнее отдать на хоккей и футбол и переждать год. Решение губернатора — такое бывает.

Хотя Нижний Новгород — город большой, там хорошо развита промышленность и наука, — приводит слова Виктора Ганиенко пресс-служба команды.