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«Бостон» продлил контракт с португальским центровым и чемпионом НБА на четыре года

«Бостон» продлил контракт с португальским центровым и чемпионом НБА на четыре года
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» продлило контракт с 26-летним португальским центровым Неемиашем Кетой, об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Новое соглашение подписано на четыре года в общей сложности на $ 56 млн.

Кета дебютировал на профессиональном уровне за «Бенфику», отыграв два матча в чемпионате Португалии. 31 августа 2018 года он покинул португальский клуб.

Кета был выбран на драфте НБА 2021 года во втором раунде под общим 39-м номером клубом «Сакраменто Кингз», став первым португальским баскетболистом выбранным на драфте. В 2023-м подписал контракт с «Бостоном», в составе которого стал чемпионом в 2024-м.

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