Легенда НБА Хардуэй заявил, что не позволит взять своему сыну 10-й номер в «Майами»

Член Зала славы НБА Тим Хардуэй заявил, что не позволит своему сыну Тиму Хардуэю-младшему взять свой 10-й номер в «Майами Хит», который выведен из обращения.

«Моё наследие — это моё наследие. Даже если он любит играть под 10-м номером, он не будет спущен из-под свода арены в Майами. Это трудно сделать. И когда твой номер там висит, ты хочешь, чтобы он оставался там, и не хочешь, чтобы кто-то к нему прикасался.

Я люблю его и счастлив за него. Наблюдая за его игрой в колледже и НБА, он побывал в трёх местах, где я никогда не был: «Финал четырёх», финал НБА, и теперь он переходит в команду из своего родного города. Я никогда этого не делал, и я счастлив, что у него это получилось. Но нет, он не может носить 10-й номер», — приводит слова Хардуэя Yahoo Sports.

28 октября 2009 года 10-й номер Тима Хардуэя был увековечен под сводами арены, где уже находился 33-й номер Алонзо Моурнинга.