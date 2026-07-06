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ФИБА молодёжная Лига наций 3х3: где смотреть матчи женской и мужской сборных России

ФИБА молодёжная Лига наций 3х3: где смотреть матчи женской и мужской сборных России
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В понедельник, 6 июля, под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) на турнире молодёжной Лиги наций 3х3 свои первые встречи после возвращения на международную арену проведут женская и мужская сборные по баскетболу.

Права на трансляцию матчей молодёжной Лиги наций в России принадлежат Okko.

В состав женской сборной России U21 вошли Софья Голубева, Мария Грищук, Мария Емельянова, Светлана Розанова, Ксения Шопот и Мария Ячменникова. За мужчин будут выступать Захар Лавренов, Мадин Наток, Богдан Рублёв, Владислав Смагин, Магомеднаби Халилулаев и Тимофей Шикалов.

Завтра, 6 июля, наши девушки сыграют в группе А с Китаем и Катаром, а мужчины — с Монголией и Казахстаном.

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