ФИБА молодёжная Лига наций 3х3: где смотреть матчи женской и мужской сборных России

В понедельник, 6 июля, под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) на турнире молодёжной Лиги наций 3х3 свои первые встречи после возвращения на международную арену проведут женская и мужская сборные по баскетболу.
В состав женской сборной России U21 вошли Софья Голубева, Мария Грищук, Мария Емельянова, Светлана Розанова, Ксения Шопот и Мария Ячменникова. За мужчин будут выступать Захар Лавренов, Мадин Наток, Богдан Рублёв, Владислав Смагин, Магомеднаби Халилулаев и Тимофей Шикалов.
Завтра, 6 июля, наши девушки сыграют в группе А с Китаем и Катаром, а мужчины — с Монголией и Казахстаном.