Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Уралмаше» рассказали, что Юдин долгое время хотел взять уехавшего в США Рыжова

В «Уралмаше» рассказали, что Юдин долгое время хотел взять уехавшего в США Рыжова
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко рассказал, что главный тренер коллектива Антон Юдин долгое время хотел подписать контракт с центровым Егором Рыжовым, который в минувшем сезоне выступал за «Енисей».

— Много игроков из Нижнего остались без работы на будущий сезон — не думали кого-то ещё рассмотреть?
— Я говорил уже, что хотел заполучить Карпенкова, и мы по ходу сезона-2025/2026 практически договорились, но Юдин ждал Егора Рыжова из «Енисея». Долго по этому вопросу не было понимания, но он всё-таки решил выкупить свой контракт у «Зенита». Сейчас известно, что он выбрал карьеру в США, — приводит слова Ганиенко пресс-служба команды.

После сезона-2025/2026 стало известно, что Егор стал игроком NCAA.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android