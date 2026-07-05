В «Уралмаше» рассказали, что Юдин долгое время хотел взять уехавшего в США Рыжова

Президент команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко рассказал, что главный тренер коллектива Антон Юдин долгое время хотел подписать контракт с центровым Егором Рыжовым, который в минувшем сезоне выступал за «Енисей».

— Много игроков из Нижнего остались без работы на будущий сезон — не думали кого-то ещё рассмотреть?

— Я говорил уже, что хотел заполучить Карпенкова, и мы по ходу сезона-2025/2026 практически договорились, но Юдин ждал Егора Рыжова из «Енисея». Долго по этому вопросу не было понимания, но он всё-таки решил выкупить свой контракт у «Зенита». Сейчас известно, что он выбрал карьеру в США, — приводит слова Ганиенко пресс-служба команды.

После сезона-2025/2026 стало известно, что Егор стал игроком NCAA.