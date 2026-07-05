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Президент «Уралмаша» отреагировал на тренерские изменения в «Зените» и УНИКСе

Президент «Уралмаша» отреагировал на тренерские изменения в «Зените» и УНИКСе
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Президент команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко прокомментировал тренерские изменения в «Зените» и УНИКСе.

— Перемены и у топовых клубов. «Зенит» возглавит в следующем сезоне Душко Иванович. Как считаете, сможет ли он помочь петербуржцам отыграться за прошлый не самый удачный сезон?
— Могу ответить словами нашего бывшего тренера Олега Владимировича Мелещенко: «Всё, что вне нашей команды, меня не интересует». Мы только можем наблюдать и предполагать, а что внутри у них — известно только им самим. Очевидно было, что в руководстве по ходу сезона было не всё гладко, в конце они всё-таки пришли к Душко Ивановичу. Это строгий и амбициозный человек, придётся собраться всему клубу, не только игрокам.

— Перасович тоже уходит из УНИКСа...
— Это нормально. В конце концов, люди, когда долго работают — устают друг от друга. Для Казани он оказался фартовым, очень много для них сделал, хороший тренер, ничего не скажешь, — приводит слова Ганиенко пресс-служба команды.

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