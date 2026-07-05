Форвард Андрей Воронцевич останется в «Зените» — источник

Российский форвард Андрей Воронцевич продолжит выступление за санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2026/2027. Ни клуб, ни игрок не воспользовались опцией выхода из контракта. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

C 2021 по 2024 год форвард выступал за «Пари Нижний Новгород» и УНИКС. С казанцами Воронцевич стал чемпионом и вице-чемпионом Единой лиги ВТБ. Летом 2024 года российский баскетболист присоединился к «Зениту».

В сезоне-2025/2026 форвард отыграл 56 матчей, в среднем проводя на паркете по 19 минут — 5,6 очка, 2,7 подбора и 1,1 передачи. Санкт-петербургская команда дошла до полуфинала плей-офф Единой лиги, где уступила казанскому УНИКСу со счётом 3-4 в серии.