Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард Андрей Воронцевич останется в «Зените» — источник

Форвард Андрей Воронцевич останется в «Зените» — источник
Комментарии

Российский форвард Андрей Воронцевич продолжит выступление за санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2026/2027. Ни клуб, ни игрок не воспользовались опцией выхода из контракта. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

C 2021 по 2024 год форвард выступал за «Пари Нижний Новгород» и УНИКС. С казанцами Воронцевич стал чемпионом и вице-чемпионом Единой лиги ВТБ. Летом 2024 года российский баскетболист присоединился к «Зениту».

В сезоне-2025/2026 форвард отыграл 56 матчей, в среднем проводя на паркете по 19 минут — 5,6 очка, 2,7 подбора и 1,1 передачи. Санкт-петербургская команда дошла до полуфинала плей-офф Единой лиги, где уступила казанскому УНИКСу со счётом 3-4 в серии.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android