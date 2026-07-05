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Чемпион НБА Чалмерс: внутреннее чувство подсказывает мне, что Леброн выберет «Уорриорз»

Чемпион НБА Чалмерс: внутреннее чувство подсказывает мне, что Леброн выберет «Уорриорз»
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Бывший партнёр Леброна Джеймса по «Майами Хит», двукратный чемпион НБА Марио Чалмерс поделился мнением о том, где четырёхкратный чемпион НБА может продолжить карьеру. По словам Чалмерса, выбор Леброна сведётся к двум командам, и он склоняется к «Голден Стэйт Уорриорз».

«Думаю, всё сведётся к выбору между «Голден Стэйт» и «Майами». Я знаю Леброна, играл с ним в одной команде и понимаю, как он подходит к игре.

Именно в этих двух клубах у него будут лучшие шансы на чемпионство. Хочется сказать, что это будет «Майами», но внутреннее чувство подсказывает мне, что он выберет «Голден Стэйт», — приводит слова Чалмерса портал Ratings.

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