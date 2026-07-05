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Егор Дёмин: хочу вести команду за собой — ментально, на скамейке и на площадке тоже

Егор Дёмин: хочу вести команду за собой — ментально, на скамейке и на площадке тоже
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20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», поделился мотивацией на Летнюю лигу НБА и заявил, что готов взять на себя роль лидера команды.

«Не хочется говорить о давлении, ну, знаете, в смысле лидерства, но я, можно сказать, принимаю на себя роль парня, который уже провёл год в НБА. Приехав сюда, я хочу взять на себя эту роль и вести команду за собой — ментально, на скамейке и на площадке тоже», — приводит слова Дёмина журналист Шара Тейлор в социальной сети Х.

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».

Как прошёл первый матч в Летней лиге — 2026:
Именно таким ждали Дёмина! Егор блестяще начал в Летней лиге НБА — 2026
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Именно таким ждали Дёмина! Егор блестяще начал в Летней лиге НБА — 2026
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