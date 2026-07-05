УНИКС ведёт переговоры с защитником «Баварии», ранее уже выступавшим в ЕЛ — источник

Казанский баскетбольный клуб УНИКС находится в стадии активных переговоров с канадским защитником мюнхенской «Баварии» Ксэвьером Ратэн-Мэйсом. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Прошедший сезон 32-летний канадец провёл в «Баварии», набирая в среднем 7,3 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи за 32 матча Евролиги. Отмечается, что «Локомотив-Кубань» также проявлял интерес к защитнику.

Ранее Ратэн-Мэйс уже играл в Единой лиге ВТБ, проведя сезон-2023/2024 в «Енисее». По итогам октября 2023 года был признан самым ценным игроком месяца Единой лиги.

УНИКС в прошедшем сезоне дошёл до финала Единой лиги, где уступил ЦСКА в серии со счётом 0-4.