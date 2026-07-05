Инсайдер НБА назвал главного фаворита в борьбе за Леброна Джеймса

Инсайдер НБА Тим Макмэн заявил, что баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» на данный момент является главным претендентом на подписание четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, который стал свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Переход Леброна Джеймса в «Кливленд» сейчас выглядит наиболее вероятным вариантом. Думаю, «Кавальерс» сейчас фавориты в этой гонке», — приводит слова Макмэна Sports With Jay в социальной сети Х.

Напомним, 30 июня «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявил об уходе Леброна Джеймса. Звёздный форвард выступал за команду с 2018 года. Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020).