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Тренер «Локо» Томович высказался о досрочном расторжении контракта с форвардом Коско

Тренер «Локо» Томович высказался о досрочном расторжении контракта с форвардом Коско
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал досрочное расторжение контракта с белорусским форвардом Даниилом Коско.

«Я поработал с Даниилом не так долго – он вернулся из аренды перед началом плей-офф. Тем не менее я могу отметить его профессиональное отношение к делу и хорошие человеческие качества. Он был готов в любой момент вступить в игру и выдать свой максимум. Но в том составе, который собирается у нас к новому сезону, у Коско вряд ли было бы много минут на площадке.

А он молодой баскетболист, которому надо получать игровое время, чтобы прогрессировать. И мы совместно пришли к решению, что ему будет лучше продолжить карьеру в другом клубе. Желаю Даниилу всего наилучшего в его будущем», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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