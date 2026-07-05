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Новичок «Индианы» Смит высказался о роли низкорослых игроков в современном баскетболе

Новичок «Индианы» Смит высказался о роли низкорослых игроков в современном баскетболе
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Новичок «Индианы Пэйсерс», 21-летний разыгрывающий Брэйден Смит, выбранный на драфте-2026 под 38-м номером, поделился мыслями о возвращении низкорослых игроков в лигу. По его словам, примеры Джейлена Брансона, Райана Нембхарда и Ти Джея Макконнелла доказывают, что рост — не главное.

— Есть парень вроде Джейлена Брансона, который приводит свою команду к титулу. На протяжении всей его карьеры люди говорили о том, что он недостаточно высокий для баскетбола. Когда ты видишь такое, говорит ли это тебе: «Эй, неважно, насколько ты высокий, главное – иметь характер и уметь принимать правильные решения, на самом деле рост не имеет значения»?
— Да, именно так. Конечно, есть его выступление в прошлом сезоне, есть Райан Нембхард в «Мэверикс». Я думаю, что его яркая игра помогает. Ти Джей Макконнелл годом ранее, когда они вышли в финал, тоже помогает. Это просто показывает, что понемногу совершается камбэк. Я считаю, что это правильный способ играть в баскетбол, во-первых. А во-вторых, нужны ребята, которые понимают игру. И это не просто про атлетизм, беготню и данки, а скорее про людей, которые действительно разбираются в баскетболе», — приводит слова Смита портал HoopsHype.

Отметим, что рост новичка «Индианы Пэйсерс» составляет 178 сантиметров.

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